Spider-Man: il motivo del mancato cameo di Wolverine nel film di Sam Raimi

Tobey Maguire e Hugh Jackman avrebbero potuto incrociare i loro percorsi nello Spider-Man diretto da Sam Raimi nel 2002. Ma qualcosa andò storto e il cameo di Wolverine nel primo film della trilogia del regista de La casa è stato annullato. Il film di Raimi rimane uno dei più apprezzati racconti cinematografici dell'Uomo Ragno.

La trilogia di Sam Raimi tutt'oggi ha un posto speciale nel cuore dei fan, soprattutto i primi due capitoli, con due villain iconici come Green Goblin (Willem Dafoe) e Doctor Octopus (Alfred Molina) e uno meno apprezzato, Eddie Brock/Venom (Topher Grace).

Proprio in quel periodo stava nascendo l'universo cinematografico degli X-Men e anche per questo motivo avrebbe potuto esserci un crossover in Spider-Man, con la breve presenza di Wolverine.



Il primo film degli X-Men uscì nel 2000, e presentò per la prima volta Hugh Jackman nei panni di Wolverine. X-Men fu un successo al botteghino, generando una serie di sequel, prequel e spin-off più o meno riusciti e dando slancio alla carriera cinematografica di Hugh Jackman.

Ecco perché durante la produzione di Spider-Man venne pianificato un cameo di Wolverine. Ma ciò non avvenne a causa della... tuta di Wolverine.

Jackman si trovava a New York, sede della produzione di Spider-Man ma non riuscirono a trovare il costume di Wolverine per l'attore. Un motivo alquanto bizzarro che di fatto ha bloccato e cancellato il previsto cameo di Wolverine in Spider-Man.

Lo scorso anno torno alla luce il trailer di Spider-Man censurato da Sony all'epoca. I fan nel 2019 hanno difeso anche Kirsten Dunst definita come 'fidanzata di Spider-Man' da Reuters, sminuendo di fatto il resto della sua carriera.