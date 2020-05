Spider-Man, il morso di un ragno per essere come l'eroe: l'assurda storia di tre bambini

Come riportato un po' ovunque dai quotidiani e siti online internazionali, arriva dalla Bolivia una storia d'ingenuità legata alla fantasia bambinesca e al personaggio di Spider-Man, dato che tre fratelli sono finiti in ospedale per aver lasciato che una velenosissma vedova nera li pungesse così da trasformarsi nell'Uomo-Ragno.

I tra bambini, di 8, 10 e 12 anni, hanno trovato il pericoloso ragno a Chayanta, in Bolivia. Sono stati loro stessi a riferire in ospedale, una volta condotti lì d'urgenza, di essersi fatti pungere nella convinzione di poter diventare come il loro amato personaggio Marvel, dato che è cosa nota che Peter Parker acquisisce i suoi incredibili poteri dopo essere stato morso da un ragno geneticamente modificato.



I bambini hanno riferito di aver provocato il ragno con un bastone così da farsi mordere. Sono bastati pochissimi minuti prima che i tre iniziassero a soffrire i sintomi del morso della vedova nera, che includono forti dolori muscolari, crampi addominali, aumento della frequenza cardiaca e spasmi muscolari.



Li ha trovati la madre e subito condotti nell'ospedale di Chayanta, dove hanno subito ricevuto alcune medicazioni senza però migliorare. Sono stati allora trasportati all'Ospedale di Llalluga, dove le loro condizioni sono peggiorate repentinamente, costringendo a trasportarli ancora, questa volta nella capitale boliviana, La Paz, dove hanno sviluppato anche sudorazione, febbre alta e tremore generalizzato.



Con l'antidoto adeguato per il morso, i tre fratelli sono usciti dall'ospedale dopo 5 giorni di ricovero.



Il nome della Vedova Nera deriva dal fatto che la femmina della specie spesso uccide e poi divora il maschio subito dopo l'accoppiamento. Solitamente non sono aggressivi, come scrive anche il National Geographic, e sebbene i loro morsi possano essere anche mortali, spesso si rivelano non fatali per l'uomo. Curioso, comunque, tenendo conto che il veleno di una Vedova Nera sia 15 volte più potente di quello di un Serpente a Sonagli.



Si legge ancora nel National Geographic: "Nell'uomo, il morso della vedova nera causa spasmi muscolari, nausea, paralisi del diaframma, compromissioni respiratorie. Contrariamente alla credenza popolare, comunque, la maggior parte delle persone che vengono morse non subisce gravi danni, soprattutto non rischia la morte. I morsi, però, posso essere fatali soprattutto per i bambini piccoli, per gli anziani o per i malati. Gli incidenti mortali sono fortunatamente rari perché questi ragni mordono essenzialmente per autodifesa, come ad esempio se qualcuno si sieda accidentalmente sopra di loro".



