Spider-Man, e se la MJ di Zendaya diventasse la supereroina Firestar?

Nei giorni scorsi è stato rivelato che i Marvel Studios starebbero valutando l'ipotesi di introdurre Firestar nel Marvel Cinematic Universe, e una nuova teoria punta in direzione della MJ di Zendaya.

Secondo CBR l'avventura che Peter Parker vivrà nel corso di Spider-Man 3 farà della sua ragazza MJ la nuova supereroina Firestar, che in futuro potrebbe rivelarsi perfetta per unirsi agli Young Avengers.



Ora che la Disney detiene i diritti non solo sugli X-Men ma anche su tutto l'universo Marvel dei mutanti, il terzo capitolo della saga di Spider-Man potrebbe servire da trampolino di lancio per questi personaggi: considerato che il giovane Avenger ha sempre avuto dei team-up nei suoi film (Iron Man in Homecoming e Quentin Beck/ Nick Fury/ Happy Hogan in Far From Home), la sua terza avventura, descritta come folle e assolutamente innovativa, potrebbe voler sorprendere ancora di più i fan.

Creato da Dennis Marks, Dan Spiegle, Christy Marks, John Romita Sr. e Rick Hoberg, Firestar è apparsa per la prima volta in un episodio del 1981 della serie televisiva Spider-Man e dei suoi fantastici amici prima di spostarsi sui fumetti. Conosciuta anche come Angelica "Angel" Jones, si tratta di una mutante in grado di volare e manipolare le radiazioni a microonde.



L'universo cinematografico Marvel è noto per essersi concesso diverse libertà rispetto al materiale originale dei fumetti: chissà che ciò non avvenga anche con Angelina, che per adesso con il personaggio di Zendaya condivide almeno il cognome.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti ecco la possibile data di inizio delle riprese di Spider-Man 3.