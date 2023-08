Spider-Man, la MJ di Kirsten Dunst è una fidanzata tossica? L'accusa dei fan

L'universo dei supereroi è costellato da avventure mozzafiato, inseguimenti adrenalinici e combattimenti mortali con l'unico obiettivo di salvare l'intera umanità. Se ne ricordano le gesta, e gli intrecci amorosi sono un contorno sempre poco approfondito. Ma se si parla di Spider-Man di Tobey Maguire non può che essere menzionata anche Mary Jane

L'iconica fidanzata di Peter Parker è interpretata da Kirsten Dunst nella trilogia di Sam Raimi, e potremmo dire che il regista non ha voluto concentrarsi principalmente sull'aspetto eroico con l'intento di umanizzare Spider-Man e di rimando, anche le sue vicende amorose. L'intreccio amoroso ( e che intreccio) ha eletto, per i fan, Mary Jane come la "relazione tossica" di Peter Parker. Se ricorderete, MJ è stata la cotta dell'Uomo-Ragno per molto tempo prima di diventare la sua fidanzata. Ma la relazione tra i due è stata turbolenta causa dei continui ripensamenti e tradimenti proprio di Mary Jane.

Un utente ha postato in un tweet tutti i motivi che rendono MJ non proprio la compagna perfetta per Peter Parker (e forse per nessuno). Al primo posto vediamo MJ che tradisce Harry Osborn (amico di Peter Parker) con Spider-Man in Spider-Man del 2002. Al secondo posto, come non dimenticare il momento in cui la ragazza tradisce (ancora) Harry ma stavolta con Peter Parker? Questi due "tradimenti" nella dinamica della trama non possono valere come singolo in quanto Mary Jane non era ancora al corrente che il supereroe e il suo amico fossero la stessa persona.

Al terzo posto, ci sono i ripensamenti per il matrimonio con John Jameson. MJ decide di ignorare i suoi sentimenti per Peter, salvo poi abbandonare il povero John all'altare. Infine, tanto per chiudere il cerchio stavolta è Peter Parker ad essere tradito con Harry. Mary Jane non è mai stata molto costante nel suo rapporto con Peter ma non dimentichiamo neanche il flirt di Spider-Man con Gwen Stacy!

Tobey Maguire, l'iconico Spider-Man, inizialmente voleva fare lo chef. Se avesse seguito quella strada, il mondo del cinema sarebbe più povero di un incredibile Uomo Ragno che potrebbe (forse) tornare in Spider-Man 4!