Spider-Man, MJ ha un futuro come supereroina? La risposta di Zendaya e Tom Holland

C'è mai stato un momento in cui nel futuro di MJ nel MCU ci si intravedevano anche un costume e magari delle abilità particolari? Rispondono le star di Spiderman No Way Home Tom Holland e Zendaya.

Mentre Spiderman No Way conquista i boxoffice di tutto il mondo, le star della pellicola sono impegnate a rispondere alle domande dei giornalisti durante il press tour.

E proprio on occasione di uno dei junket promozionali del film è venuto fuori l'argomento MJ supereroina.

"Hai mai provato a chiedere ai produttori di far diventare il tuo personaggio una supereroina?" chiede l'intervistatore a Zendaya, che si affretta subito a rispondere "No, no, no".

Tuttavia, Tom Holland non si smentisce mai, e rivela subito dopo "Beh, ci hanno provato per un po' però, non è vero?"

"Ah sì, certo" replica Zendaya "Ma lascerò tutto ciò che è da supereroi a lui" conclude, indicando Holland.

Sembra dunque che nel futuro di MJ nel MCU non vi siano costumi e ragnatele (con buona pace di chi avrebbe voluto vederla in versione Spinneret, a meno che non venga fuori una qualche Variante simile alla Mary Jane di Terra-18119 in un secondo momento), e che i riflettori continueranno a essere puntati su Spider-Man (e magari gli altri eroi dello Spider-verse?).