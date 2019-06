Spider-Man in missione in nome della scienza nel nuovo spot di Audi

Li vedremo partire insieme alla volta dell'Europa con gli altri compagni di classe nell'attesissimo Spider-Man: Far From Home diretto da Jon Watts, ma oggi Tom Holland e Jacob Batalon tornano nei rispettivi ruoli di Peter Parker e Ned Leeds nel nuovo e divertente spot ufficiale targato Audi, partner storico dei Marvel Studios.

Tutto inizia con una fiera della scienza, quelle tipiche americane dedicate ai liceali dove si presentano annualmente progetti a tema che potrebbero essere premiati e finire anche sotto gli occhi di qualche interessante società. Peter e Ned saranno anche intelligente e pieni di passione per la scienza, ma giunti alla fiera si rendono conto che il loro progetto non è poi così entusiasmante, al che Peter chiama un agente dello SHIELD e ottiene il permesso di prendere l'Audi Etron, promettendo però di partecipare vestito da Spider-Man al compleanno della figlia.



Una volta raggiunto il garage dell'automobile, poi, la mostrano ai giudici, che restano estremamente soddisfatti. È barare? A quanto pare no, ma comunque lo spot è molto carino, come d'altronde anche gli altri visti per Captain Marvel ed Avengers: Endgame e sempre dedicati alla stessa auto.



Spider-Man: Far From Home è atteso nelle sale italiane il prossimo 10 luglio 2019, tra meno di venti giorni. Le prime reazioni del cinecomic Marvel sono decisamente entusiaste, il che aumenta a dismisura l'hype.