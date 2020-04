Spider-Man: Miles Morales sarà mai introdotto nel MCU?

Fin dai tempi dei casting dello Spider-Man di Tom Holland, che prima di conoscerne i dettagli e l'eventuale interprete, si pensava potesse trattarsi anche di Miles Morales, i fan si sono chiesti se vedremo mai (o è meglio dire quando?) lo Spider-Man di Brian Michael Bendis e Sara Pichelli nel MCU. Ma quali sono le novità in merito ora?

Dopo la comparsa del personaggio di Aaron Davis (interpretato da Donald Glover) in Spider-Man: Homecoming, e a seguito del successo di Spider-Man: Un Nuovo Universo, in cui lo Spidey di Morales era il protagonista principale, sembrerebbe una mossa logica quella di introdurre Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe, e secondo alcuni rumor che circolano per il web, se ne starebbe già parlando.

È vero che alcuni di questi provengono da fonti molto incerte, come quelli sulla fantomatica presenza di Myles Truitt (Black Lightning, Dragged Across Concrete) nella lista dei papabili per il ruolo, e che quindi vanno prese con le proverbiali pinze.

È anche vero che gli attuali accordi Sony/Disney non sono ancora molto chiari in merito a ulteriori "incursioni" delle proprietà del Ragnoverso nel MCU.

Però ipotizzare l'utilizzo da parte di una compagnia come Disney, che sta facendo dell'inclusività una delle sue prerogative, di un personaggio che potrebbe attrarre una nuova fascia demografica e attirare l'interesse di parecchi ragazzi che si rivedono più in Miles di tanti altri personaggi, non ci sembra un volo così pindarico. Soprattutto considerando la qualità delle storie ambientate nell'universo Ultimate portate avanti negli anni a livello cartaceo e l'ottima trasposizione che è stata fatta del personaggio da Sony. E dopo gli eventi di Avengers: Endgame, chi può davvero immaginare cosa potrebbe accadere, soprattutto oltrepassata la Fase 4?

Ad ogni modo, su invito di Brandon Davis di Comicbook, i fan hanno recentemente condiviso su Twitter i loro fancast per il ruolo, e diversi si sono espressi in favore di attori come Caleb McLaughlin (Stranger Things), Jharrel Jerome (Moonlight) o Miles Brown (Black-ish).

Altre scelte, invece, come le autocandidature di alcuni utenti, una star di Tik Tok, e "perché no, Scarlett Johansson", le trovate andando a leggere i commenti sotto il post riportato anche in calce all'articolo.

Voi che ne pensate? Vedremo mai Miles nel MCU? E chi potrebbe interpretarlo? Fateci sapere nei commenti.