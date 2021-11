Spider-Man: Miles Morales, film già in sviluppo? In arrivo spin-off su Rhino e Sandman

Secondo le indiscrezioni la Sony Pictures avrebbe già dei piani ben definiti per il futuro della saga dell'Uomo Ragno dopo Spider-Man: No Way Home: come rivelato dal noto insider Daniel Ritchman, infatti, un film su Miles Morales sarebbe già in sviluppo.

Nelle scorse ore Richtman ha pubblicato sul suo Patreon che la Sony starebbe attivamente sviluppando un film con protagonista Miles Morales: al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma non è certo la prima volta che i fan del MCU sentono parlare del personaggio. Spider-Man: Homecoming ha citato espressamente Miles quando Aaron Davis di Donald Glover lo ha menzionato come 'suo nipote', e la popolarità che il personaggio ha raggiunto negli ultimi anni - grazie al film d'animazione vincitore dell'Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse e al recente videogioco Marvel's Spider-Man: Miles Morales - fa del nuovo Ragazzo Ragno una vera e propria gallina dalle uova d'oro per la Sony. In passato, c'erano stati addirittura dei rumor circa la presenza di Miles Morales in Spiderman No Way Home.

Creato da Brian Michael Bendis e Sara Pichelli, Miles Morales ha debuttato nel fumetto Ultimate Fallout #4 del 2011 prima di godere di una sua serie regolare. Morso anche lui da un ragno geneticamente modificato, Miles ha ottenuto tutte le abilità di Spider-Man con l'aggiunta della capacità di diventare invisibile e generare un suo particolare 'morso di ragno', una scarica elettrica che agisce in maniera retroattiva.

Nel frattempo, sempre Ritchman ha svelato che Sony starebbe anche sviluppando degli spin-off su Rhino e Uomo Sabbia: sarebbero gli ennesimi film sui villain di Spider-Man in arrivo, dopo Venom, Morbius e Kraven the Hunter; tra gli altri progetti in sviluppo ricordiamo Spider-Woman di Olivia Wilde e uno show televisivo su Silk, mentre rimane nell'ombra il famoso progetto sui Sinistri Sei, che a quanto pare i fan non vedranno in Spiderman No Way Home.



