Spider-Man, le migliori canzoni nella trilogia di Sam Raimi

In attesa dell'arrivo in sala di Spider-Man: No Way Home, il terzo con protagonista il Peter Parker di Tom Holland, Eagle Pictures ha annunciato il cofanetto dei 7 film di SpiderMan. Approfittiamone per un veloce excursus delle canzoni contenute nella trilogia di Sam Raimi: quali sono le migliori?

A due settimane dall'uscita dell'attesissimo Spider-Man: No Way Home nelle sale cinematografiche e nell'attesa di sapere di cosa parlerà la prossima trilogia di SpiderMan, torniamo al passato, più precisamente alla colonna sonora delle tre pellicole di Sam Raimi.

Spider-Man (2002)

Il debutto cinematografico di Spider-Man ha una delle più iconiche colonne sonore del cinema contemporaneo, composta da Danny Elfman. Tra le canzoni che fanno parte della soundtrack ufficiale c'è "Hero" dei Nickelback, nel cui videoclip ufficiale le scene con lo Spider-Man di Tobey Maguire si alternano alle immagini del gruppo rock canadese che suona sul tetto di un grattacielo. Meritano una menzione anche "When It Started" degli Strokes, "Hate That I Told You So" dei The Hives, nonché "My Nutmeg Phantasy" di Macy Gray.

Spider-Man 2 (2004)

Nella colonna sonora del secondo film della trilogia di Raimi appaiono celebri gruppi come Maroon 5, Jet e Dashboard Confessional, ma le tracce che probabilmente sono rimaste più a lungo nella memoria degli spettatori sono "Did You?" degli Hoobastank e "Ordinary" dei Train.

Spider-Man 3 (2007)

Infine, nell'ultimo film della trilogia abbiamo ascoltato i The Killers con "Move Away", gli Snow Patrol con "Signal Fire", "Pleased To Meet You" dei Wolfmother e "Sealings" degli Yeah Yeah Yeahs. Probabilmente la miglior soundtrack tra quelle della trilogia, tutte costellate da grandi nomi del pop e del rock degli anni Duemila.

Qual è la vostra canzone preferita tra quelle presenti nelle colonne sonore degli Spider-Man di Sam Raimi? Ne ricordate qualcuna che non abbiamo menzionato? Fatecelo sapere nei commenti!