Spider-Man: Michael Mando vuole uno stand-alone di Scorpion targato Sony

Lo conoscerete forse come volto di Vaas nel videogioco Far Cry 3 o ancora meglio come Ignacio "Nacho" Varga nella stupefacente Better Call Saul, ma il bravissimo Michael Mando è anche apparso in un brevissimo cameo in Spider-Man: Homecoming nei panni di MacDonald "Mac" Gargan, anche noto come Scorpion.

Come sappiamo, il Marvel Cinematic Universe continua i suo piani d'espansione, ma chi sta dedicando molto spazio ai grandi villain dell'Uomo Ragno è Sony Pictures, che tra un Venom: Let There Be Carnage e un Morbius con Jared Leto potrebbe trovare eventualmente spazio anche per uno standalone dedicato proprio a Scorpion.



Intervistato da Screen Rant in occasione del season finale di Better Call Saul 5, Mando si è così detto interessato a questa opzione, semmai verrà presa in considerazione, candidandosi subito per tornare nel ruolo. Dichiara l'attore: "Sì, lo farei sicuramente. Credo sarebbe molto affascinante - un detective che diventa un ladro e poi un super criminale. Mac Gargan diventa un po' pazzo e in una storia a fumetti diventa addirittura Venom. Un personaggio davvero ricco, a mio avviso. Anche molto oscuro. E alla fine di tutto è un detective. È un qualcosa che sarei sicuramente disposto a fare".



Nel frattempo vi ricordiamo che nel 2021 arriverà Spider-Man 3 del MCU con Tom Holland e che Venom: Let There Be Carnage con Tom Hardy è stato posticipato al 25 giugno 2021, lo slot abbandonato da The Batman di Matt Reeves.