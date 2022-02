Spider-Man, Morbius: Michael Keaton di nuovo su Avvoltoio, altre riprese in vista?

In attesa del nuovo trailer di Morbius, prossimo cinecomic della Sony Pictures legato al mondo di Spider-Man, l'attore Michael Keaton è tornato sui social per stuzzicare i suoi follower con il ruolo di Adrian Toomes, alias Avvoltoio, il villain che interpreta nel Marvel Cinematic Universe.

Tra gli attori più impegnati di Hollywood in questo periodo, dato che qualche giorno fa si è mostrato sul set di Batgirl nei panni di Batman, Michael Keaton ha anticipato nuovamente il suo ritorno nei panni di Avvoltoio, uno dei villain preferiti dai fan del MCU, che ha interpretato per la prima volta in Spider-Man: Homecoming: come potete vedere dal post in calce all'articolo, condiviso nelle scorse ore da Keaton sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, la didascalia a corredo della foto non lascia spazio all'interpretazione.

Non è chiaro quale lavoro sia stato chiamato a svolgere la star per il suo personaggio, ma con l'uscita di Morbius distante ancora un mese circa è probabile che si tratti di registrazioni di battute ADR o di qualche materiale di natura promozionale. Ricordiamo che nei prossimi mesi Michael Keaton tornerà sul grande schermo sia nei panni di Avvoltoio sia nei panni di Batman, un ruolo che riprenderà grazie al cinecomic della DC Films The Flash di Andy Muschietti, che lo vedrà al fianco del Flash di Ezra Miller e del Batman di Ben Affleck.

Nel corso dell'anno Michael Keaton sarà di nuovo Batman anche per Batgirl, il cinecomic DC Films con Leslie Grace attualmente in produzione per HBO Max.