Spider-Man del MCU ha tradito i fumetti Marvel Comics? La teoria che fa discutere i fan

Spider-Man: Homecoming ha segnato l'inizio (definitivo) della storia del Peter Parker di Tom Holland all'interno del Marvel Cinematic Universe. A differenza del resto delle storie d'origine del mondo Marvel, però, Spider-Man ha avuto un trattamento molto particolare rispetto agli altri personaggi.

Insomma, secondo molti, la Marvel avrebbe volontariamente scelto di non raccontare quella che è definita come "la miglior origin story dei fumetti della Casa delle Idee". Non è una novità che Spider-Man venga visto da tutti come il supereroe per eccellenza che ottiene per caso le proprie abilità e che comprendere solo attraverso i propri errori che "da grandi poteri derivano grandi responsabilità". La scelta dei Marvel Studios, che a molti può sembrare strana ed insensata, però è molto più lineare e intelligente di quanto possa sembrare.

Mentre lo sceneggiatore ha rivelato che c'era una scena che riguardava Zio Ben, in molti si sono chiesti il motivo per cui i Marvel Studios hanno deciso di non raccontare la storia d'origine di Spider-Man. Prima che venisse realizzata la trilogia con protagonista Tom Holland, il pubblico aveva già avuto modo di conoscere il personaggio e la sua storia nei film di Sam Raimi e nelle due pellicole con protagonista Andrew Garfield. La decisione della casa di produzione puntava a raccontare Spider-Man sotto una luce differente, diluendo la sua maturazione in una trilogia e non in un unico film il cui capisce immediatamente il proprio valore. Il finale di Spider-Man Far From Home è il vero coronamento di una "origin story" che dura per ben tre film.

Nel frattempo gli sceneggiatori hanno svelato di non aver mai pensato di includere lo zio Ben nel film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!