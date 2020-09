Spider-Man: Matthew McConaughey è Goblin in questa magnifica fan art

Con le riprese di Spider-Man 3 dei Marvel Studios sempre più imminenti, i fan dell'Arrampicamuri della Marvel hanno provato a sognare in tutti i modi l'introduzione di uno dei suoi acerrimi nemici, ovvero il Goblin. Un fan in particolare, ha provato a immaginare l'attore perfetto per il ruolo nel Marvel Cinematic Universe: Matthew McConaughey.

Nonostante in molti abbiano provato a immaginare quale villain sarà al centro della trama del terzo film di Spider-Man dei Marvel Studios, con Tom Holland costretto adesso ad affrontare il fatto che la sua identità segreta sia ormai di dominio pubblico grazie allo smacco di Mysterio nel finale di Spider-Man: Far From Home, in molti in realtà sperano di vedere prima o poi Norman Osborn e ovviamente la sua controparte Goblin.

Il concept artist Jackson Caspersz ha perfino provato a sintetizzare come apparirebbe il Premio Oscar Matthew McConaughey nei panni dell'acerrimo nemico di Spidey e in effetti il risultato finale è più che convincente, per non dire inquietante al punto giusto. Caspersz ha ammesso di essersi ispirato a una precedente dichiarazione dell'attore in cui affermava gli sarebbe piaciuto interpretare il personaggio dei fumetti Marvel in futuro. "In termini di design volevo avesse gli iconici colori del fumetto, ma mixarla anche con qualche elemento visivo dei Chitauri, come li abbiamo visti in Avengers. Penso che con possa esserci un Norman Osborn in possesso di tale tecnologia, raccattata dopo la battaglia di New York".

Le riprese di Spider-Man 3 sono state rinviate nuovamente: inizialmente previste per questo autunno, infatti, sono slittate all'inverno del 2021. Si tratta del terzo rinvio per la produzione di questo Spider-Man 3, che dovrebbe dunque finalmente partire nel periodo compreso tra gennaio e febbraio del prossimo anno. Per ora sembra che lo spostamento delle riprese non abbia in alcun modo intaccato la data d'uscita del film, che resta fissata per il dicembre del 2021.