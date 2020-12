Spider-Man, Marvel Studios e Sony preparano un nuovo contratto: vittoria del MCU?

Secondo nuove indiscrezioni Marvel Studios e Sony Pictures avrebbero esteso l'accordo per i diritti cinematografici di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe.

Come noto l'anno scorso si scatenò il putiferio quando per alcuni mesi è sembrato che il rapporto tra Disney e Sony per i diritti di Spider-Man fosse giunto ad un punto di rottura, ma con grande sollievo dei fan le due parti sono riuscite a trovare un nuovo accordo ... per un po', almeno. Il piano adesso è che Spider-Man 3 venga rilasciato il prossimo dicembre, con il supereroe che apparirà anche in un prossimo film dei Marvel Studios ancora sconosciuto.

Cosa succederà dopo? Bene, secondo quanto riportato da The DisInsider Show i Marvel Studios hanno "esteso l'accordo di Spider-Man con Sony Pictures". Si dice che ciò sia dovuto al fatto che l'iconico supereroe è destinato a svolgere "un ruolo fondamentale" nel MCU, anche se l'indiscrezione non ha approfondito ulteriormente la questione.

Tuttavia, sembra che i Marvel Studios abbiano grandi progetti per il Multiverso, considerando il coinvolgimento di Alfred Molina e Jamie Foxx, quindi supponendo che Spider-Man 3 sia davvero in direzione dello "Spider-Verse" allora tutto potrebbe collegarsi a una sorta di grande evento in un futuro non troppo lontano. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altre letture: