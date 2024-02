Da Spider-Man a Madame Web: la classifica RT dei cinecomic Marvel di Sony

Quali sono i migliori film Marvel realizzati dalla Sony? Ogni fan avrà certamente il suo preferito e quello più deludente in assoluto, ma i voti di Rotten Tomatoes non mentono e ci permettono di stilare la classifica definitiva da Spider-Man a Madame Web.

Tralasciando le apparizioni di Spider-Man nei film crossover co-prodotti dai Marvel Studios, come ad esempio Captain America: Civil War e Avengers: Endgame, ecco quali sono i cinecomic Sony dal migliore al peggiore:

Spider-Man: Un nuovo universo - punteggio Rotten Tomatoes 97% Spider-Man: Across the Spider-Verse - punteggio Rotten Tomatoes 95% PAREGGIO: Spider-Man: No Way Home/Spider-Man 2 - punteggio Rotten Tomatoes 93% Spider-Man: Homecoming - punteggio Rotten Tomatoes 92% PAREGGIO: Spider-Man: Far From Home/Spider-Man - punteggio Rotten Tomatoes 90% The Amazing Spider-Man - punteggio Rotten Tomatoes 70% Spider-Man 3 - punteggio Rotten Tomatoes 63% Venom: La furia di Carnage - punteggio Rotten Tomatoes 57% The Amazing Spider-Man 2 - punteggio Rotten Tomatoes 51% Venom - punteggio Rotten Tomatoes 30% Morbius - punteggio Rotten Tomatoes 15% Madame Web - punteggio Rotten Tomatoes 14%

Ricordiamo che il prossimo film Marvel Sony in arrivo sarà Kraven il cacciatore, live-action dedicato al famoso villain di Spider-Man che avrà nel cast Aaron Taylor Johnson e Russell Crowe e che uscirà il 30 agosto 2024. Sony è anche a lavoro su Spider-Man 4 con Tom Holland, in co-produzione coi Marvel Studios, e su Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo e ultimo capitolo della saga animata di Miles Morales.



Infine da segnalare anche il nuovo live-action di Spider-Man Miles Morales, annunciato ufficialmente da Sony.