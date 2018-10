Spider-man e M.J. nel nuovo video dal set di Far From Home

Nei giorni scorso vi abbiamo riportato alcune immagini dal set di Spider-Man: Far From Home che mostrato per la prima volta il nuovo costume dell'arrampicamuri (rosso e nero). Nel nuovo video arrivato dal set possiamo dare un'occhiata più da vicino alla scena con Spidey e la M.J. interpretata da Zendaya.

Potete trovare il video (via BACKGRID TV) in calce alla notizia.

Tornerà alla regia anche di questo sequel Jon Watts, già autore del precedente episodio. Questa versione dell'Uomo Ragno ha fatto il suo debutto nel 2016 in Captain America: Civil War e, di recente, è apparsa anche nell'acclamato Avengers: Infinity War dei fratelli Russo. Michael Giacchino, autore delle musiche di Homecoming, tornerà per curare la colonna sonora del sequel.

Nel cast del film troveremo anche Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove e probabilmente anche Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio; torneranno dal precedente episodio anche Michael Mando e Michael Keaton. Tra le new entry Numan Acar e Remy Hii. Avranno un ruolo nella pellicola anche il Nick Fury di Samuel L. Jackson e la Maria Hill di Cobie Smulders.

Spider-Man: Far From Home, il primo film dei Marvel Studios che sarà distribuito dopo Avengers 4, arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi a luglio 2019 distribuito da Sony Pictures.