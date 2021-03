Spider-Man, Lucy Lawless ricorda il cameo nel primo film: 'Quel dialogo è puro Sam Raimi'

Vi ricordate il cameo di Lucy Lawless nel primo Spider-Man di Sam Raimi? La star di Xena - Principessa guerriera è tornata a parlare della sua breve comparsa "punk rock" durante una recente intervista con Collider.

Per chi non lo ricordasse, a circa 54 minuti del film, quando Peter Parker (Tobey Maguire) decide finalmente di diventare Spider-Man ispirato dall'iconica frase pronunciata dallo zio Ben, assistiamo a un montaggio video in cui diversi cittadini esprimono la loro opinione sul nuovo vigilante mascherato. Una di questi è proprio una "punk rock girl" interpretata dalla Lawless, che ha preso parte alla pellicola per via dell'amicizia che legava suo marito, il produttore Rob Tapert, e lo stesso Raimi.

"Sam Raimi era uno dei produttori esecutivi di Xena e Hercules, ed è uno dei più vecchi amici di Rob, perciò mi ha invitata. Ero a New York e ho accettato subito" ha spiegato l'attrice. "Così ho indossato l'outfit punk da casa fino all'aereo, e ho notato che le persone non sono molto gentili con i punk! Sono spaventate, e si comportano in un modo un po' ostile."

Per quanto riguarda la frase pronunciata nel cameo ("Uno con otto mani? Eccitante."), la Lawless ha definito quel dialogo "puro Sam Raimi", rivelando che la sua presenza sul set si è limitata solamente ai pochi secondi che ci sono voluti per girare la scena in questesione.

Per altre notizie, vi ricordiamo che sono da poco terminate le riprese di Spider-Man: No Way Home.