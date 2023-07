Spider-Man: Lotus, il nuovo trailer del film fan-made è semplicemente da applausi

Il controverso film fan made di Spider-Man: Lotus sta per essere pubblicato su Youtube dal suo creatore e, in attesa del 10 agosto, è stato rilasciato un trailer capace di stupire per la qualità delle sue scene e dei suoi effetti, considerando naturalmente che si tratta soltanto di un prodotto casalingo, per quanto in produzione ormai da anni.

Dopo aver condiviso l’ultimo poster promozionale di Spider-Man: Lotus, non possiamo esimerci dal mostrarvi il trailer finale dell’opera fan made che uscirà tra pochissimo sulla piattaforma video di Google.

Il trailer mette in risalto la figura del Goblin, interpretato da John Salandria e costruito attraverso del trucco prostetico e riporta in scena alcuni dei personaggi più importanti delle storie di Peter Parker, mostrando una fattura impressionante dato il costo ridicolo del film, che ha potuto contare su appena 25000 dollari di budget.

Ora bisognerà capire, al di là di tutto, come il pubblico reagirà alla pubblicazione del film, dopo le pesanti accuse di razzismo e di omofobia mosse al regista del film in seguito alla pubblicazione di alcune chat private tra lui e l’attore protagonista della sua opera.

La rete può dare tanto e allo stesso tempo può togliere ancora di più, soprattutto in situazioni al limite dell’accettabile come questa.

Non resta che aspettare per capire quale sarà il verdetto del pubblico. Noi, nel frattempo, vi lasciamo alla recensione del bellissimo Spider-Man: Across the Spider-Verse.