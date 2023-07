Spider-Man: Lotus, pubblicato un nuovo poster e la data d'uscita del film fan made

Dopo lo straordinario successo di Spider-Man: Across the SpiderVerse giungono nuove notizie a proposito di un nuovo adattamento del supereroe newyorkese e questa volta non c’entrano major e grandi case di distribuzione. Lo scrittore e regista di Spider-Man: Lotus, ha infatti annunciato che il fan film sarà disponibile il 10 agosto 2023 su Youtube.

Dopo avervi parlato del film fan made Spider-Man: Lotus, torniamo sull’argomento in quanto è stato diffuso dall’autore il nuovo poster e un comunicato che annuncia l’uscita della produzione su Youtube.

Gavin J. Konop ha voluto ringraziare tutti quelli che lo hanno aiutato nel lavoro: “Così, dopo tre anni e mezzo di lavoro, posso finalmente dire che Spider-Man: Lotus è vicino alla linea del traguardo. E non avrei mai pensato di potere dirlo, perché tutto è nato come il sogno di un bambino e ora è diventato la creazione di centinaia di artisti che hanno dedicato tempo e sforzi per il film. Ho fatto questo video come un tributo non solo al viaggio per realizzare il film, ma anche come ringraziamento all’intero cast e al team che hanno messo tutto quello che avevano per far sì che questo diventasse realtà. Quindi, dal piccolo bambino che ha sempre voluto fare questo film di Spider-Man, grazie”.

Spider-Man: Lotus si basa su due storie dell’Uomo Ragno, The Kid Who Collects Spider-Man e Spider-Man: Blue e arriva dopo una serie di controversie a proposito di screenshot di commenti razzisti e omofobi da parte del suo creatore che ha portato molti collaboratori ad abbandonare il progetto.

In attesa di poter vedere cosa sono stati in grado di realizzare l’autore e il team di lavoro di questa opera davvero assolutamente indipendente, vi lasciamo alla recensione del ben più imponente Spider-Man: Across the SpiderVerse.