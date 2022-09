Spider-Man: Lotus, Peter volteggia per New York nello spettacolare video del film fan-made

Di Spider-Man ne abbiamo visti abbastanza negli ultimi tempi: No Way Home dovrebbe aver soddisfatto le voglie anche dei fan più hardcore, ma i veri appassionati, si sa, non conoscono limiti. Mentre il Marvel Cinematic Universe si prende i suoi tempi prima di tornare a parlare di Peter Parker, dunque, perché non provare a fare da sé?

Mentre Spider-Man: No Way Home si appresta a tornare in sala e a battere nuovi record al box-office, infatti, sui social si torna a parlare di un progetto non andato a buon fine, ma non per questo incapace di suscitare interesse: stiamo parlando di Spider-Man: Lotus, il film fan-made che purtroppo non vedrà mai la luce, ma che continua ad affascinare i fan dell'arrampicamuri.

Proprio in queste ore, infatti, su Youtube ha fatto la sua comparsa una clip che ci permette di dare uno sguardo a quelli che sarebbero stati i VFX implementati in Spider-Man: Lotus: si tratta di effetti visivi di tutto rispetto, che come molti fan fanno notare nei commenti sembrano davvero non aver nulla da invidiare a quelli di produzioni ben più imponenti!

Il breve video ci mostra il nostro Peter Parker intento a volteggiare leggiadro in giro per New York come nelle più iconiche scene con protagonista l'Uomo Ragno: cosa ne dite? Diteci la vostra nei commenti! Su Instagram, intanto, Andrew Garfield ci invita a tornare in sala per la re-release di Spider-Man: No Way Home!