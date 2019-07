Spider-Man con i look Stealth e Upgraded nel nuovo poster di Far From Home

Per celebrare l'arrivo di Spider-Man: Far From Home nelle sale cinematografiche statunitensi, previsto per oggi, Marvel ha pubblicato un nuovo poster del film di Jon Watts che mostra i costumi Stealth e Upgraded. La pellicola arriverà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio e chiuderà ufficialmente la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Il fatto che Peter Parker stia tornando sul grande schermo in queste nuove vesti ha reso i fan estremamente felici, soprattutto perché vedranno il loro supereroe cambiare look. Ne gioverà anche il merchandising di Spidey, perché darà la possibilità alla Marvel di vendere molti nuovi giocattoli legati al film.



In seguito agli eventi occorsi in Avengers: Endgame, Peter Parker si prepara per andare in gita scolastica in Europa, quando viene reclutato da Nick Fury per poter collaborare con Mysterio e insieme combattere gli Elementali, provenienti da un'altra dimensione a causa di quello che è successo in Infinity War e Endgame.

Nel cast ritroviamo Tom Holland nei panni di Peter Parker/Spider-Man, con Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, Marisa Tomei in quello di zia May e Jake Gyllenhaal new entry nel ruolo di Quentin Beck/Mysterio.

Non ci sarà Stan Lee nel solito cameo, perché la sequenza con il compianto co-creatore di Spider-Man non era prevista in questo film.

Molte interessanti scene sono state svelate dalla distribuzione dell'ultimo teaser uscito settimana scorsa.