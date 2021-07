Spider-Man, Loki e il ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire: facciamo chiarezza

La scena post-credit dell'episodio 4 di Loki presenta tre nuovi personaggi del Marvel Cinematic Universe, chiudendo un episodio che molti fan della saga adesso pensano sia direttamente legato a Spider-Man: No Way Home.

Del resto non è la prima volta che il film con Tom Holland in uscita a dicembre e la serie tv con Tom Hiddleston in onda su Disney+ vengono associati, dato che entrambi i progetti farebbero parte di una mini-serie 'sul tempo e i multiversi' iniziata con WandaVision e destinata a concludersi con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ora però l'ultimo episodio della serie tv reso disponibile dai Marvel Studios pare abbia fornito un grosso indizio a conferma di una popolarissima teoria dei fan che riguarda il terzo capitolo di Spider-Man, in particolar modo il chiacchierato ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Secondo la stampa americana infatti il ritorno dei due ex Spider-Man - protagonisti rispettivamente della trilogia di Sam Raimi e dei due film della saga di The Amazing Spider-Man - rappresenterebbe il segreto peggio custodito di tutta Hollywood: le riviste e i siti di Los Angeles e non solo sono certi del fatto che i due attori compariranno nel film, e anche se Kevin Feige e compagnia continuano a soprassedere sulla questione, i fan del MCU stanno iniziando a convincersene. Anche grazie a Loki: ad esempio, oggi sono in molti a sostenere che i Peter Parker di Tobey Maguire ed Andrew Garfield potrebbero spuntare nel film con Tom Holland per essere presentati come Varianti, un concetto appena introdotto nella serie di Disney+.

In tal senso la scena post-credit dell'ultimo episodio di Loki sembra anticipare perfettamente questa eventualità: così come il Loki di Tom Hiddleston si è ritrovato al cospetto di tre diverse versioni di sé stesso - 'Loki Classico', 'Loki ragazzino' e 'Loki Vanaglorioso', interpretati da Richard E. Grant, Jack Veal e DeObia Oparei - così nel prossimo film di Jon Watts il Peter di Tom Holland potrà incontrare quello di Tobey Maguire e quello di Andrew Garfield.

