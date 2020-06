Spider-Man, Laura Harrier era convinta che Zendaya le avesse rubato il ruolo

Circa tre anni fa Spider-Man: Homecoming ha aperto una nuova fase cinematografica per il personaggio Marvel, interpretato dal giovane Tom Holland anche nel sequel, Spider-Man: Far From Home. Laura Harrier venne scelta per il ruolo di Liz, interesse amoroso di Peter Parker nel film. Harrier ha ricordato il momento del casting.

In una recente intervista l'attrice ha spiegato di aver avuto paura di perdere il ruolo, quando uscì l'indiscrezione dell'ingaggio di Zendaya, che in realtà venne scelta per il ruolo di M.J.:"Dopo aver fatto il mio screen-test per Spider-Man e prima di sapere qualcosa, venne fuori alcune settimane dopo che Zendaya sarebbe stata scritturata, quindi ho pensato di non aver ottenuto il lavoro. [...] Chiamai il mio agente e mi rassicurò che ero ancora in corsa".



Laura Harrier ha proseguito:"Ho pensato che fosse incredibile e rivoluzionario per Marvel metterci entrambi in quei ruoli e non farcela con la nostra oscurità. Eravamo solo ragazze che andavano a scuola a New York ed è così che sembra New York City; i film dovrebbero riflettere questo. Abbiamo passato i momenti migliori girando quel film. Zendaya e io siamo amiche adesso e siamo davvero grate, dondolarsi su quei fili è stato divertente!".

