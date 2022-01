Spider-Man, Kraven il Cacciatore: grosse novità per il nuovo cinecomic Sony

La Sony continua a costruire il suo universo cinematografico basato sui personaggi di contorno del mondo di Spider-Man: mentre il successo di No Way Home è ancora fresco, in queste ore ci sono arrivate importanti novità sul misterioso progetto dedicato a Kraven il Cacciatore.

"Le date di inizio della produzione sono sempre state provvisorie e adesso, con il covid, lo sono più che mai, ed è importante tenere a mente questo dettaglio perché è significativo, ma supponendo che non ci saranno ritardi, Kraven the Hunter inizierà la produzione nel Regno Unito il prossimo mese", riporta l'affidabilissimo Murphy's Multiverse, storicamente vicino a tutto ciò che riguarda il mondo dei cinecomics. Ricordiamo che la data di uscita di Kraven il Cacciatore è prevista per gennaio 2023, dunque come fa notare il portale si tratterebbe di "un lasso di tempo ragionevole per concludere con largo anticipo le riprese principali e lasciare una finestra per eventuali sessioni di riprese aggiuntive, che vengono sempre inserite in calendario in progetti come questi".

Al momento i dettagli sul film di Kraven il Cacciatore sono scarsi, fatta eccezione per le informazioni annunciate ufficialmente finora: Aaron Taylor-Johnson interpreterà il ruolo principale e JC Chandor è stato scelto per la regia. Secondo alcune indiscrezioni, Jodie Turner Smith potrebbe interpretare Calypso, ma al momento non c'è nulla di certo.

Intanto, i fan sperano sicuramente di veder spuntare Andrew Garfield anche nel film di Kraven: dopo No Way Home la febbre per il ritorno della 'seconda versione' cinematografica di Peter Parker è altissima, al punto che alcuni sospettano che il rinvio di Morbius ad aprile 2022 sia stato pensato per inserire la star in un cameo post-credit. Secondo gli insider le possibilità di un (nuovo) ritorno di Andrew Garfield sono molto concrete, ma si formalizzeranno già in Morbius e Kraven? Diteci cosa ne pensate nei commenti.