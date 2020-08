Spider-Man, Kraven in arrivo? Marvel cerca 'un tipo alla Joel Kinnaman'

Non ci sono ancora notizie chiare sul futuro di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe: il continuo dell'avventura di Tom Holland tra gli Avengers è cosa certa ovviamente, ma ancora nessuna indiscrezione è trapelata su ciò che potremmo vedere in questa attesissima terza avventura dell'Arrampicamuri targata Disney.

Il materiale d'altronde non manca, soprattutto se si parla di villain: il buon Spidey di nemici se n'è fatti un bel po' nel corso della sua carriera, per cui ci sarebbe solo l'imbarazzo della scelta. Secondo alcuni rumor, però, Marvel potrebbe puntare proprio su uno dei volti più famosi e amati del nutrito roster di antagonisti di Spider-Man.

Stiamo parlando di Kraven, protagonista di alcune tra le più belle storie dedicate a Peter Parker: secondo una voce rilanciata da Charles Murphy, infatti, Marvel starebbe cercando per Spider-Man 3 un attore "alla Joel Kinnaman". Ciò potrebbe ovviamente voler dire tutto o niente ma, citando le parole dello stesso Murphy: "[...] che io sia maledetto se Kinnaman non sarebbe perfetto per il ruolo di Kraven".

Vi piacerebbe vedere Kraven nel Marvel Cinematic Universe? E, soprattutto, pensate che Kinnaman sarebbe la scelta giusta per interpretarlo? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, intanto, hanno recentemente festeggiato il compleanno di Spider-Man; per il futuro, invece, si parla di un grande ritorno in Spider-Man 3.