Spider-Man, Kirsten Dunst vuole tornare: 'Sarei una splendida 'vecchia' Mary Jane'

Nel corso di una nuova intervista per l'uscita su Netflix del nuovo film di Jane Champion 'Il potere del cane', nel quale divide lo schermo con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst ha espresso il desiderio di tornare nella saga di Spider-Man, lei che fu la Mary Jane Watson di Tobey Maguire.

A poche ore dal criptico post di Tom Holland su Instagram, che raffigurava proprio una famosa scena del primo film diretto da Sam Raimi, l'attrice parlando con Entertainment Weekly ha dichiarato che le piacerebbe tornare nella saga di Spider-Man per interpretare una versione invecchiata del personaggio che la rese celebre al grande pubblico: "Vorrei che mi prendessero in considerazione per un altro film. Tipo, potrei riprendere la parte di una splendida Mary Jane invecchiata. Perché no? Farei volentieri un altro film di supereroi!".

Non è la prima volta che Kirsten Dunst condivide con la stampa e i suoi fan questo suo pensiero: il mese scorso, infatti, proprio durante la prima mondiale di The Power of the Dog, all'attrice era stato chiesto di un potenziale ritorno come MJ sulla scia di tutti i rumor su Spider-Man: No Way Home. La sua risposta? "Tornerei in un attimo! Non direi mai no ad una cosa del genere."

Secondo quanto riferito, sia la Mary Jane di Kirsten Dunst che la Gwen Stacy di Emma Stone sarebbero dovute comparire in No Way Home tramite un cameo, che però è stato reso impossibile a causa della pandemia. Pensate che rivedremo la 'vecchia' MJ sul grande schermo in futuro, magari in un nuovo film dedicato allo Spider-Man di Tobey Maguire? Ditecelo nei commenti! Nel frattempo, ecco quando partiranno le prevendite di Spiderman No Way Home in Italia.