Spider-Man, Kirsten Dunst snobba l'MCU: ha visto solo i film di Sam Raimi

Kirsten Dunst è pronta a tornare al cinema in Civil War, il nuovo film di Alex Garland. Nel corso del tour promozionale del film, Dunst ha ripercorso alcuni passaggi della propria carriera rispondendo a parecchie domande sul ruolo di Mary Jane Watson nella trilogia su Spider-Man di Sam Raimi, spiegando di non aver visto i film MCU.

"Non è proprio il mio genere. Ma ho visto Paw Patrol" ha risposto ironicamente l'attrice, riferendosi ai propri figli avuti con il marito Jesse Plemons:"Non siamo una famiglia del tipo 'Siri, metti qualcosa'. I nostri figli non hanno nemmeno l'iPad. Se vogliono usare l'iPad sull'aereo è l'iPad di papà. E non siamo il tipo di persone che usano il telefono al ristorante. Non sto crescendo un bambino che non possa avere conversazioni al tavolo".

Kirsten Dunst non è una grande fan dei cinecomic e tempo fa raccontò di non essere stata contattata per tornare in Spider-Man in occasione del ritorno di Tobey Maguire in No Way Home, anche se la sua risposta sarebbe stata affermativa. Kirsten Dunst tornerebbe in Spider-Man, come ha confessato lei stessa:"No, ma lo farei, perché no? Sarebbe divertente. Non direi mai di no a qualcosa del genere. A questo punto sarei la vecchia MJ con piccoli Spider bambini". Al momento nessuna chiamata da Marvel ma chissà che in futuro l'ipotesi non possa concretizzarsi:"C'è ancora tempo, nessuno mi ha chiesto niente ma questo multiverso prosegue, sento che potrebbe accadere".



Pochi giorni fa Kirsten Dunst ha definito pessimo il ricordo del bacio in Spider-Man di Sam Raimi, nell'iconica sequenza con Tobey Maguire.

