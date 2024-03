Spider-Man, Kirsten Dunst ha un pessimo ricordo dell'iconico bacio con Tobey Maguire

Kirsten Dunst è tornata a parlare dell'esperienza vissuta sul set di Spider-Man di Sam Raimi, nella scena del bacio con Tobey Maguire appeso a testa in giù, ricordata come una delle sequenze più romantiche degli ultimi decenni sul grande schermo. Peccato che per l'attrice il ricordo non sia proprio così piacevole.

Ospite del The Jonathan Ross Show, Dunst ha ricordato le riprese di quella scena:"Ricordo Sam Raimi che mi diede un libro di baci famosi per essere ispirata ma voleva davvero renderlo speciale anche se in realtà era abbastanza pessimo farlo" ha spiegato l'attrice.



Il motivo del giudizio pessimo espresso da Kirsten Dunst è semplicemente legato alle condizioni ambientali nelle quali è stato messo in scena:"Stava piovendo a dirotto, faceva freddo, Tobey non riusciva a respirare quindi era quasi come se lo stessi rianimando" ha ribadito. Non è la prima volta che la star di Spider-Man descrive in maniera pessima un bacio della sua carriera: Kirsten Dunst ricorda con disgusto il bacio a Brad Pitt sul set di Intervista col vampiro.



Dal 18 aprile, l'attrice sarà nelle sale, protagonista dell'ultimo film di Alex Garland, Civil War, nel quale recita al fianco del marito Jesse Plemons, protagonista di una scena di grande impatto:"Un altro attore era stato scelto ma non ha potuto farlo a causa degli impegni. Anche solo leggendo la sceneggiatura, quella scena era inquietante e il mondo in cui la interpreta... Ciò che succede in quella scena avvia realmente il film verso la sua direzione e lo accende. Lui è molto tranquillo al riguardo, il che lo rende ancora più inquietante". Non perdetevi il trailer di Civil War, l'ultimo lungometraggio scritto e diretto da Alex Garland.



Kirsten Dunst e Jesse Plemons hanno iniziato una relazione dopo aver recitato insieme nella seconda stagione di Fargo e si sono sposati nel luglio 2022.

Su Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.