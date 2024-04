Spider-Man, Kirsten Dunst: 'Grossa disparità di stipendio rispetto a Tobey Maguire'

Dopo le recenti dichiarazioni di Sam Raimi su Spider-Man 4, torniamo a parlare della trilogia originale dell'Uomo Ragno da un punto di vista completamente diverso, quello della differenza di stipendio tra Tobey Maguire e Kirsten Dunst.

L'attrice di Mary Jane Watson, infatti, nel corso di una nuova intervista con Variety ha parlato degli stipendi "molto diversi" percepiti dai due attori nel corso della trilogia di Spider-Man, che in totale nell'arco dei tre film ha incassato oltre 2,5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Tuttavia, mentre il successo sempre crescente della fama si traduceva in un sostanziale aumento di stipendio per l'attore protagonista Tobey Maguire, lo stesso non è accaduto con la protagonista femminile, Kirsten Dunst.

Secondo quanto riferito, Tobey Maguire ha ottenuto 17 milioni di dollari per riprendere il ruolo di Peter Parker/Spider-Man nel sequel Spider-Man 2. "Ma potrebbe essere stato di più, in realtà", ricorda l'attrice: nonostante reciti da quando aveva tre anni, e avesse un curriculum molto più lungo di quello di Tobey Maguire all'epoca Kirsten Dunst ha ricordato di aver percepito "uno stipendio molto diverso. Molto diverso. Ed ero in Bring It On e avevo un track record di tutto rispetto già all'epoca". L'attrice ha anche parlato di com'è cambiata la sua carriera da allora: "Quando ero più giovane, quando avevo vent'anni, non ho avuto la migliore delle guide e direi che ho fatto un paio di errori per motivi di soldi. Mi vengono offerti più soldi per cose che non voglio fare. Non appena ho preso le redini della mia carriera e ho iniziato a sviluppare i miei progetti con le persone con chi volevo lavorare, tutto è cambiato."

