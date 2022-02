Spider-Man, Kirsten Dunst apre a un possibile ritorno nel ruolo di Mary Jane

Durante un'intervista a Deadline, Kirsten Dunst ha parlato della sua carriera e della prima nomination agli Oscar per il film Netflix Il potere del cane: tra le varie domande, una riguardava anche un suo possibile ritorno nel ruolo di Mary Jane in una futura pellicola di Spider-Man. Ecco che cosa ha detto a riguardo!

L'attrice aveva interpretato Mary Jane Watson nella trilogia cinematografica di Sam Raimi, ma in seguito agli eventi di Spider-Man: No Way Home, con la partecipazione degli Spider-Man di Maguire e Garfield, in molti si chiedono se in un futuro film Marvel la rivedremo in quel ruolo.

"C'è ancora tempo!" ha affermato Dunst, aprendo alla possibilità di un ritorno nei panni di Mary Jane. "Nessuno mi ha ancora chiesto nulla, ma penso che con questa cosa del multiverso che sta andando avanti... credo che potrebbe succedere".

In una precedente intervista con Entertainment Weekly, Kirsten Dunst aveva rivelato che le sarebbe piaciuto interpretare una versione invecchiata di Mary Jane: "Vorrei che mi prendessero in considerazione per un altro film. Tipo, potrei riprendere la parte di una splendida Mary Jane invecchiata. Perché no? Farei volentieri un altro film di supereroi!"

Mentre all'orizzonte inizia a profilarsi la nuova trilogia di Spider-Man annunciata da Amy Pascal a fine 2021, ci si chiede se davvero rivedremo il Peter Parker di Tom Holland, che nelle ultime dichiarazioni è stato molto cauto a riguardo: "Abbiamo avuto qualche discussione sul possibile futuro di Spider-Man, ma al momento si tratta solo di qualche chiacchierata. Non sappiamo cosa ci riservi il futuro" ha dichiarato l'attore britannico nei giorni scorsi.