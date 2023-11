Spider-Man e Kingpin si scontreranno nell'MCU? La teoria su No Way Home

Un ragazzo solo, dimenticato dal mondo intero ma consapevole di poter riscrivere la propria storia: questo è il ritratto del "nuovo" presentato nella scena finale dell'indimenticabile Spider-Man: No Way Home.

Il film del 2021 di Jon Watts è stato, senza dubbio, l'ultimo grande evento cinematografico dei Marvel Studios dopo il trionfo di Avengers: Endgame (2019). I fan dell'Arrampicamuri, sin dalla prima visione, hanno accolto con immenso amore il terzo capitolo della trilogia con protagonista Tom Holland, spinti soprattutto dalla travolgente onda nostalgica scaturita dai ritorni di Tobey Maguire ed Andrew Garfield.

Sono ormai passati quasi tre anni dalla sua uscita ma l'impatto della pellicola è stato così imponente ed importante che la propria eco si propaga sino ai nostri giorni. Le discussioni e i dibattiti continuano, anche se i fan sembrano aver cambiato opinione su Spider-Man: No Way Home osservandolo con uno sguardo diverso e più oggettivo, essendo ormai svanito l'effetto-nostalgia.

Ci si interroga sui possibili scenari ai quali l'amichevole Uomo Ragno di quartiere andrà incontro, ma il futuro è ancora avvolto in una fitta nebbia impenetrabile. Forse, però, abbiamo sotto gli occhi indizi dei quali ignoriamo o, quantomeno, sottovalutiamo la portata. Uno di questi potrebbe essere contenuto proprio nell'iconica sequenza conclusiva del film.

Abbiamo tutti impresso nelle nostre menti quel volteggiare liberatorio di Spider-Man con indosso la nuova sgargiante tuta, metafora di un nuovo inizio, di una tabula rasa da riempire con nuove esperienze e storie inedite. Tra un'acrobazia e l'altra di Spidey, non è difficile notare sullo sfondo il Rockefeller Center addobbato a Natale, come vuole la tradizione newyorkese.

Ebbene, tale ambientazione sarebbe stata ripresa, in maniera quasi del tutto identica, nella serie tv Hawkeye, incentrata sull'addestramento di Kate Bishop (Hailee Steinfeld) da parte di un Clint Burton (Jeremy Renner) pienamente a suo agio nei panni di mentore. Anche le vicende dello show si svolgevano durante il periodo delle festività natalizie e lo scontro finale tra gli eroi arcieri e i tirapiedi di Wilson Fisk alias Kingpin, il celeberrimo villain interpretato da Vincent D'Onofrio e direttamente ripescato dalla serie tv Daredevil, avveniva esattamente in un innevato Rockefeller Center.

Dopo 33 film, abbiamo imparato come nel vocabolario del Marvel Cinematic Universe non esista la parola "coincidenze". Nulla è lasciato al caso: pertanto, la netta similitudine di ambientazione tra il finale di No Way Home e quello di Hawkeye potrebbe lasciar presagire ad un ipotetico futuro scontro tra l'Uomo Ragno e Kingpin, protagonisti di innumerevoli faccia a faccia nel mondo fumettistico.

Senza la tecnologia avanguardista delle Stark Industries, le prossime avventure di Spider-Man potrebbero assumere toni maggiormente underground, lontane da derive spaziali e multiversali e più vicine alla vita quotidiana della Grande Mela: pertanto, Wilson Fisk si candida ad essere il nuovo grande incubo per Peter Parker. D'altronde, sarebbe il modo migliore per il tanto desiderato team up tra Spider-Man e il Daredevil di Charlie Cox.

Il futuro è tutto da scrivere, ma siamo sicuri che il personaggio di Tom Holland sia al centro dei pensieri di Kevin Feige, che di certo non ha alcuna intenzione di deludere i fan, visto l'amore e lo spirito di immedesimazione che li lega al più noto dei supereroi Marvel. Nel marasma di notizie e teorie degli ultimi giorni, tra l'altro, abbiamo appreso come Kraven sarebbe potuto essere il villain di Spider-Man: No Way Home; il passato non è stato clemente con il più pericoloso dei cacciatori, ma del doman non v'è certezza.