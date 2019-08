Spider-Man, Kevin Feige voleva realizzare una storia mai vista prima col terzo capitolo

La guerra fredda fra Disney e Sony circa i diritti di sfruttamento di Spider-Man potrebbe impedire a Kevin Feige di realizzare il terzo capitolo della saga "Home" del Peter Parker di Tom Holland e Jon Watts, per il quale erano già stati disseminati alcuni indizi.

In diverse interviste promozionali per Far From Home, che vi avevamo riportato nei mesi scorsi, il boss dei Marvel Studios aveva infatti anticipato un'avventura completamente inedita per Peter, generata dalle machiavelliche azioni del villan Mysterio.

"Sarà divertente vedere Spidey nel suo elemento, fuori dall'ombra di Tony, dall'ombra degli altri Avengers, diventare la migliore versione di se stesso, diventare il suo stesso eroe. Eppure ora sta affrontando le sue sfide, sfide che non provengono dalle questioni degli Avengers, come in Captain America: Civil War, né hanno a che fare con invasori dallo spazio come in Avengers: Infinity War o Avengers: Endgame. È tutto focalizzato su Peter e basato su Peter".

Feige aveva promesso qualcosa di completamente diverso per il prossimo film.

"Il come, il quando e i dettagli possono cambiare ed evolversi, ma nel nuovo capitolo ci sarà qualcosa che non è mai stato fatto prima. Alla fine del primo Iron Man, un eroe si esponeva pubblicamente in modo che nei film successivi e in tutti i film successivi, non potevamo ripiegare sul cliché dell'identità segreta che aveva fatto parte della storia di Iron Man per decenni nei fumetti. E ora il mondo conosce l'identità di Peter. Le persone ora pensano che sia un cattivo, Mysterio ha giocato la sua ultima carta e ha vinto, tecnicamente. Significa che per Peter sarà tutto diverso. Dove andrà, vedremo. Ma ciò che è eccitante è il fatto che ci prepara il terreno per una storia di Peter Parker che non è mai stata fatta prima in un film".

Ad oggi purtroppo non è dato sapere se vedremo mai quella storia, anche se molti analisti sono dell'idea che le due compagnie alla fine troveranno il giusto compromesso, dato che una separazione non gioverebbe praticamente a nessuno. Qual è la vostra opinione in merito? Ditecelo nei commenti.

Per altre informazioni guardate Tom Holland e Robert Downey Jr. insieme sui social in alcune foto pubblicate dal giovane attore nelle scorse ore.