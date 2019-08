Spider-Man: Kevin Feige e Tom Holland sulla rottura Disney/Sony

Dopo giorni di dubbi e domande su cosa sarebbe accaduto alla D23, e se avremmo avuto modo di sentire dai diretti interessati qualcosa riguardo alla fine degli accordi tra Disney e Sony per la produzione dei film di Spider-Man, ecco arrivare finalmente le dichiarazioni di Tom Holland e Kevin Feige.

Ormai da giorni si speculava sul futuro del Bimbo-Ragno e della partnership tra i Marvel Studios e Sony, e il silenzio delle parti coinvolte, almeno dal lato Disney (dato che Sony ha rilasciato un comunicato poche ore dopo la diffusione della notizia), non stava certo aiutando a comprendere meglio la situazione.

Oggi, in occasione della D23, dove sono stati presentati i progetti in arrivo dalla Casa di Topolino, EW! ha potuto domandare all'interprete di Peter Parker e al Presidente dei Marvel Studios quale fosse effettivamente lo stato delle cose.

E se sul palco della HallD23 Holland ha salutato il pubblico in sala con un criptico, seppur adorabile "Hey gente, è stata una settimana assurda, ma volevo farvi sapere, dal profondo del mio cuore, che vi amo tutti 3000", ha poi dichiarato ai microfoni del magazine:

"Praticamente abbiamo realizzato cinque fantastici film. Sono stati cinque anni incredibili. I migliori della mia vita. Chi sa cosa porterà il futuro? Tutto quello che so è che continuerò a interpretare Spider-Man e a divertirmi facendolo. Sarà davvero entusiasmante, quale che sia il modo. Il futuro di Spider-Man sarà differente, ma sarà ugualmente fenomenale e straordinario, e troveremo nuovi modi per renderlo ancora più figo".

Feige, dal canto suo, è stato abbastanza chiaro in merito:

"Nei confronti di Spider-Man provo solo gratitudine e gioia. Abbiamo potuto realizzare cinque film con Spider-Man all'interno del MCU: due standalone e tre con gli Avengers. È stato un sogno che non credevo si sarebbe mai realizzato. Non è mai stato destinato a durare per sempre. Sapevamo che ci sarebbe stato un limite di tempo, e abbiamo raccontato la storia che volevamo raccontare, e sarò sempre grato per questo".

Sembrerebbe dunque arrivata per davvero la fine dei giochi per Spidey nel Marvel Cinematic Universe.