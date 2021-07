Spider-Man, Kevin Feige ricorda la crisi con Sony: 'Mesi emotivamente difficili'

Il prossimo 17 dicembre uscirà al cinema l'attesissimo Spider-Man: No Way Home, e se Zendaya è dubbiosa sul futuro dell'Uomo Ragno anche questo film ha rischiato di non vedere la luce. Si ricorderà, infatti, la spinosa controversia sui diritti tra Marvel e Sony: dopo i primi due stand-alone e tre crossover targati MCU, l'accordo era scaduto.

In una recente intervista con Rotten Tomatoes, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige ha ricordato quei tempi, raccontando quanto siano stati stressanti, non solo per lui.

"C'è stato un momento in cui sembrava che i Marvel Studios non sarebbero stati più coinvolti nei film di Spider-Man per la Sony" ha raccontato il produttore. "Sono stati solo pochi mesi, ma sono stati emotivamente pesanti, credo, per tutte le parti in causa."

Dopo settimane di stallo, un accordo è poi stato trovato, e prevede, oltre a Spider-Man: No Way Home, la presenza del personaggio in un altro film del MCU, non ancora annunciato. "Per fortuna, Tom Rothman, Bob Iger, Alan Horn, Alan Bergman e lo stesso Tom Holland si sono resi conto: Non sarebbe più divertente se continuassimo a farlo?" ha continuato Kevin Feige, menzionando l'interprete di Peter Parker e i vari dirigenti di Sony e Disney che hanno condotto la trattativa. "Perché l'accordo era iniziato con Amy Pascal e non aveva niente a che fare con i numeri, i contratti e la politica. Aveva a che fare con la storia e l'amore per Spider-Man, Peter Parker e l'universo Marvel."

Sicuramente la soluzione della controversia ha giovato un po' a tutti. Intanto, però, i fan sono sempre in attesa del trailer di Spider-Man: No Way Home.