Spider-Man, Kevin Feige: 'Prima di No Way Home abbiamo ignorato Doc Ock e Goblin'

Nel corso di una nuova intervista contenuta in una featurette esclusiva di Sony Pictures su Spider-Man: No Way Home, Kevin Feige ha potuto parlare ampiamente dei progetti dei Marvel Studios relativi all'introduzione di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe a partire da Captain America: Civil War per arrivare a Spider-Man: Homecoming.

Partendo dal fatto che solo in Spider-Man: No Way Home vediamo per la prima volta i classici villain Doc Ock e Goblin, tra l'altro con le iterazioni cinematografiche precedenti che tornano in questo universo (quindi Alfred Molina e Willem Dafoe dalla trilogia di Sam Raimi), Feige ha spiegato il motivo della loro assenza dai film di Spider-Man del MCU finora.

"Quando abbiamo avuto l'occasione di portare Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe in Homecoming, si trattava davvero di esplorare due cose che non avevamo mai fatto prima. Prima di tutto doveva essere molto più giovane, doveva essere ai primi anni del liceo ed esplorare i suoi problemi da giovane alle prese con i suoi poteri e vedere l'ambientazione del liceo. L'altra sfida riguardava il fatto che si trova nel Marvel Universe, dove ci sono anche altri eroi al mondo. Quindi i primi film, come sempre, si trattava di 'Come facciamo queste cose in un modo mai fatto prima?'".

La risposta: evitando villain che avevano già fatto la loro comparsa nei precedenti film di Spider-Man. "Non c'era bisogno di una nuova storia su Golbin o sulla Oscorp o di rifare Doc Ock o qualsiasi altro fosse già apparso, ed ecco perché Avvoltoio e Mysterio erano i nostri personaggi chiave. Anche mentre li facevamo - e lo dico da anni, prima ancor che mi venisse chiesto - pensavo che non si potesse far meglio del Doc Ock di Alfred Molina".

SpiderMan No Way Home ha superato il miliardo di dollari al box-office internazionale