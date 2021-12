Spider-Man, Kevin Feige sulla presenza di alcune star: 'capirete quando vedrete il film'

In Spider-Man: No Way Home sono tornate tantissime star dell’universo cinematografico di Spider-Man, da Willem Dafoe a Alfred Molina. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato in una recente intervista del perché invece alcune star non sono presenti nel film.

Molti fan prima dell'uscita del film erano ansiosi di sapere se gli ex attori di Spider-Men, Tobey Maguire e Andrew Garfield fossero davvero nel film. Dopo un anno di speculazioni, questa settimana i fan hanno finalmente avuto la conferma che Maguire e Garfield sono nel film. Tuttavia, con il duo non ci sono i rispettivi interessi amorosi: Kirsten Dunst ed Emma Stone, nonostante i rumors sul lor possibile ritorno. Dunst aveva smentito il suo coinvolgimento in Spider-Man: No Way Home e durante una recente intervista al New York Times, Kevin Feige ha spiegato perché le attrici non sono apparse nel nuovo film.

"Quando le persone vedranno il film, capiranno. Riguarda la storia. Era un grande obiettivo per tutti noi, Amy Pascal e Jon Watts e i nostri scrittori, Chris McKenna ed Erik Sommers, che l'ultimo anno di Peter Parker al liceo non si perdesse perso nella follia che ne consegue grazie al suo incontro con Doctor Strange. Sarebbe potuto accadere facilmente. Ed è per questo che non ci sono altre 20 persone nel film", ha spiegato Feige.



La Dunst ha dichiarato di recente a Entertainment Weekly che sarebbe stata disposta a tornare come MJ: "Vorrei che mi mettessero in un altro film. Tipo, la vecchia Mary Jane, perché no? Farei un altro film di supereroi" ha detto l’attrice.



date un'occhiata alla nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.