Spider-Man, Kevin Feige non aveva idea di chi fosse Zendaya quando fu scelta

Per Zendaya l'MCU rappresenta il suo debutto nel mondo del cinema dopo aver iniziato la sua carriera da giovanissimo sul piccolo schermo acquisendo già un bel po' di popolarità. Peccato che al momento del provino per Spider-Man: Homecoming il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige non sapeva proprio chi fosse!

A rivelarlo è stata la produttrice di Spider-Man Amy Pascal che ha ammesso che né lei né Kevin Feige avessero idea della popolarità di Zendaya quando l'attrice si è proposta per il ruolo di MJ in Spider-Man: Homecoming, primo capitolo della saga dedicata all'Uomo Ragno di Tom Holland: "Ad essere sincera, né io né Kevin Feige sapevamo chi fosse - ha detto Pascal a Vogue - non era truccata ed era vestita come una ragazza normale, e noi pensavamo: 'Oh mio Dio, è fantastica. Deve essere nel film' E poi abbiamo scoperto che era una persona assolutamente famosa e ci siamo sentiti davvero stupidi". Questo elemento si è rivelato vincente per Zendaya che ha potuto dimostrare il suo valore lontano dai ruoli meno impegnati che aveva ricoperto negli show televisivi.

La star di Challegers ricorda con affetto Spider-Man:Homecoming: nel ruolo di MJ, l'attrice ha esordito sul grande schermo nel MCU mantenendo il suo ruolo per altri due film ( si parla già di Zendaya in Spider-Man 4) accrescendo di fatto la sua popolarità che l'ha resa uno dei volti più giovani ma già molto richiesti di Hollywood.

