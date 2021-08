Spider-Man: Kevin Feige è un meme vivente sui social dopo il leak, parla anche Tom Holland

Nelle scorse ore il trailer di Spider-Man: No Way Home è uscito online in versione leak: Disney e Sony hanno prontamente rimosso il video pirata, ma il web è impazzito cercando di immaginare la possibile reazione di Kevin Feige alla clamorosa svista mediatica.

Si sa, da grandi leak derivano grandi meme, e infatti i social si sono riempiti di tweet e battute sul povero Kevin Feige, che solo qualche ora fa dichiarava che la segretezza intorno a Spider-Man 3 non era per niente eccessiva: il presidente dei Marvel Studios, che aveva scherzosamente promesso che il tanto atteso trailer sarebbe arrivato online prima dell'uscita del film fissata nelle sale per il 17 dicembre, è diventato velocemente un argomento di tendenza sui social in questi minuti.

Il super-produttore aveva già avuto grattacapi con Spider-Man: No Way Home quando aveva dovuto 'bacchettare' l'attore Alfred Molina, che in un'intervista (troppo) promozionale aveva confermato di interpretare lo stesso Dottor Octopus del quale aveva già vestito i panni (e le braccia) in Spider-Man 2 del 2004, alimentando le speculazioni sul Multiverso: in calce potete trovare alcuni simpatici tweet indirizzati a Kevin Feige, ma vi assicuriamo che il web è già stracolmo di contenuti in merito alla situazione. Inoltre, sempre in basso trovate la reazione di Tom Holland, che nelle sue storie Instagram ha avvertito i fan: "Non siete pronti!".

Ricordiamo che, secondo alcuni rumor, il trailer di Spider-Man: No Way Home era atteso per una pubblicazione ufficiale tra oggi lunedì 23 e domani martedì 24 agosto, dunque alla luce del recente leak è possibile che Sony e Disney decideranno finalmente di distribuire il tanto atteso filmato dopo la presentazione del panel Sony al CinemaCon di Las Vegas.