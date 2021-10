Spider-Man, Kevin Feige e quel meeting segreto per convincere Sony: 'Cosa proponiamo?'

Sappiamo bene quanto per le lunghe sia andata la questione Spider-Man tra i Marvel Studios e Sony: il personaggio attualmente interpretato di Tom Holland è stato l'oggetto di un lungo contendere, con i piani alti degli Studios impegnati a pianificare una vera e propria manovra d'attacco per convincere Sony a mollare il colpo.

Mentre si parla dell'arrivo di un nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home, dunque, il libro The Stoy of Marvel Studios: the Making of the Marvel Cinematic Universe ci svela un ulteriore retroscena sulla questione, parlandoci di un Kevin Feige quanto mai deciso a portare a casa il risultato prima che la concorrenza desse il via ai lavori su The Amazing Spider-Man 3.

"Ogni produttore esecutivo dei Marvel Studios dovette prendere parte ad un meeting segreto di due giorni in un hotel di Santa Monica. Nessun altro ai Marvel Studios sapeva di cosa si trattasse, solo che era stata convocata l'adunata. In una stanza chiusa furono poste due domande: se ci fosse la possibilità di negoziare un accordo con Sony, cosa proporre? E se loro accettassero qualcosa come un accordo per 5 film, quali storie vorrebbero raccontare?" si legge nel libro.

Un meeting che, oggi possiamo dirlo, portò effettivamente i risultati sperati: chissà che in futuro non possa esserci nuovamente bisogno di soluzioni di questo tipo! Tornando al presente, intanto, alcuni fan sono convinti che ci sia Tobey Maguire nell'ultima foto di Spider-Man: No Way Home.