Spider-Man, Keanu Reeves è Kraven il Cacciatore in questa epica fan art!

L'insistenza dei fan, si sa, è sempre l'ultima a morire, così come la loro speranza di vedere un giorno Keanu Reeves nei panni di Kraven il Cacciatore, celebre villain dei fumetti di Spider-Man e che sia Sony che Marvel dovrebbero prima o poi portare sul grande schermo. In una nuova ed epica fan art, Keanu Reeves è davvero perfetto per la parte.

Realizzata dall'utente House of Mat che ha poi condiviso la fan art su Instagram, in questa vediamo proprio l'interprete di John Wick in un look decisamente originale, con la testa calva e una cicatrice che percorre il suo volto dalla parte sinistra, per tutto l'occhio, più una barba quasi da hipster. L'autore ha giustificato il nuovo look spiegando di aver voluto creare un nuovo stile per Kraven.

Lo scorso agosto si parlava già di un progetto cinematografico dedicato a Kraven il Cacciatore, uno dei più celebri avversari di Spider-Man nel mondo dei fumetti Marvel, in fase di sviluppo in casa Sony. All'epoca si era anche fatto il nome di J.C. Chandor come possibile regista di un film basato su una sceneggiatura di Richard Wenk, ma non si era accennato a nessun possibile interprete per il ruolo titolare.

Dopo che il coinvolgimento di Keanu Reeves con i Marvel Studios per la parte del protagonista nella serie tv di Disney+ Moon Knight è stato ufficialmente smentito (sarà Oscar Isaac a vestire i panni di Marc Spector nello show), sembrerebbe che Sony si sia fatta avanti con una sua proposta. Tuttavia, ora per questa storia è arrivato un aggiornamento: l'attore non interpreterà Sergei Kravinoff per la Sony. Secondo quanto riportato dallo scooper Skyler Shuler sulle pagine del solitamente affidabile The DisInsider, infatti, Reeves sarebbe stato contattato per il ruolo mesi fa, e la cosa nelle settimane successive non è andata in porto.

Intanto il nuovo capitolo di Spider-Man si intitolerà Spider-Man: No Way Home.