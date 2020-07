Spider-Man, Jurassic Park e oltre: le sceneggiature dei film disponibili gratis online

Cosa hanno in comune lo Spider-Man di Sam Raimi, Jurassic Park e Mission: Impossible? Beh, sono tutti stati sceneggiati da David Koepp, e l'autore ha ora deciso di rendere disponibili gli script completi dei suoi film.

A saltare subito all'occhio c'è il mitico Spider-Man del 2002, film che per certi versi spalancò le porte ai supereroi moderni, facendo in modo che venissero presi sul serio anche grazie ad una storia basata sull'importanza delle responsabilità e sul rispetto di certi valori. In attesa di scoprire se Koepp tornerà nel mondo dei cinecomics possiamo quindi ripassare le iconiche frasi pronunciate dal Peter Parker di Tobey McGuire e dall'odioso Goblin di Willem Dafoe.

C'è spazio anche per altri intramontabili capolavori però, primo tra tutti Jurassic Park: Il Regno Perduto, il capostipite che ha dato avvio ad un'affascinante saga arrivata fino ai nostri giorni con Jurassic World Dominion. Gli amanti di Spielberg saranno felici di poter leggere approfonditamente anche la sceneggiatura de La Guerra Dei Mondi, scritta sempre da Koepp sulla base del romanzo di H.G. Wells.

"Ecco una trentina di film che ho scritto, in varie fasi della loro evoluzione in sceneggiature. La maggior parte è riuscita ad essere prodotta, ma alcuni script sono stati respinti a causa della poca sensibilità dell'industria cinematografica, oppure erano solo delle pessime sceneggiature? Giudicate voi stessi. Credo che alcune di esse siano buone, altre meno, ma so che tutte mi hanno insegnato qualcosa. Spero che possano essere d'aiuto anche a voi", scrive Koepp sul suo sito.

I fan che hanno festeggiato i 16 anni di Spider Man 2 potranno anche dare un'occhiata ad una versione alternativa del sequel, intitolata Amazing Spider-Man e mai arrivata al cinema. Non resta che tuffarsi a capofitto tra i vari script per scoprire i segreti di uno sceneggiatore di successo.