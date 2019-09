Spider-Man, Jon Watts in trattative per dirigere il terzo film con Tom Holland

Come anticipato negli scorsi mesi, prima ancora del sorprendente nuovo accordo tra Disney e Sony, Jon Watts è in trattative per dirigere anche il terzo capitolo che vedrà come protagonista Tom Holland nei panni di Spider-Man.

Secondo quanto riportato da Deadline, le contrattazioni tra lo studio e il regista sono già a buon punto e si arriverà presto ad un accordo definitivo. Prima di dare l'ok definitivo, le due compagnie volevano assicurarsi di trovare il tanto atteso compromesso per co-finanziare il terzo film sull'arrampicamuri del MCU.

Fattosi notare grazie a Clown e Cop Car, Watts torna alla regia di Spider-Man dopo aver già diretto Spider-Man: Homecoming, il film che ha firmato lo storico ritorno di Peter Parker nelle fila della Marvel al cinema, e il suo sequel Far From Home, capitolo finale dell'infinity Saga nonché unico film non distribuito dalla Disney ad aver superato il miliardo al botteghino nel 2019.

Secondo i nuovi termini, Disney finanzierà il 25% dei costi di Spider-Man 3 e otterrà il 25% degli incassi del film, mentre Sony continuerà ad occuparsi della distribuzione. Tom Holland, inoltre, tornerà a vestire i panni del personaggio almeno per un altro film del MCU: che si tratti del crossover non ancora annunciato?

Spider-Man 3 debutterà nelle sale il 16 luglio 2021. Guardate la reazione di Tom Holland alla notizia di ieri!