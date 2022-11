Spider-Man: Jon Watts svela perché il MCU non ha mostrato il fatidico morso del ragno

In attesa di scoprire in via ufficiale quando uscirà l attesissimo Spiderman 4 con Tom Holland, primo capitolo di una nuova trilogia targata Sony e co-prodotta dai Marvel Studios per il MCU, il regista Jon Watts ha spiegato uno dei grandi misteri dietro al Peter Parker di Tom Holland.

Come di certo saprete, infatti, la prima apparizione di Spider-Man nel MCU durante gli eventi di Captain America: Civil War non mostra le origini dei poteri di Peter Parker, che nell'universo narrativo creato da Kevin Feige praticamente non è mai stato morso dal ragno radioattivo (o geneticamente modificato, che dir si voglia), almeno non di fronte agli spettatori. Il motivo per la decisione di questa ellissi narrativa lo ha spiegato il regista della trilogia 'Home' di Spider-Man in una nuova intervista promozionale:

"Voglio dire, tutti sanno cosa è successo, no?" ha esordito il co-sceneggiatore Christopher Markus. "Peter viene morso da un ragno radioattivo durante una gita scolastica e ottiene i poteri di Spider-Man". Jon Watts ha aggiunto: "È stato bello poter saltare direttamente quella parte e affrontare di più le ripercussioni di quel morso...il nostro obiettivo era esplorare la vita di Peter a partire da quell'evento".

Ricordiamo che attualmente le informazioni sulla direzione che prenderà il franchise di Spider-Man all'interno del MCU sono pochissime, anche se alcune indiscrezioni emerse qualche settimana fa hanno parlato di Spiderman 4 come di una sorta di sequel di Daredevil Born Again e che arriverà durante la Saga del Multiverso; inoltre, sempre stando ai rumor Spiderman avrà un grande ruolo in Avengers Secret Wars, che a quanto pare è il film designato per far 'incontrare' Peter Parker e il simbionte Venom visto alla fine di Spider-Man: No Way Home.

Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti!