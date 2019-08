Spider-Man: Jon Favreau spera che il personaggio rimanga nel MCU

Continuano ad emergere nuove versioni e dettagli sulla rottura più dolorosa del 2019 (no, non stiamo parlando di Liam e Miley), ovvero quella tra Sony e Disney per la produzione dei film di Spider-Man. Adesso anche Jon Favreau ha detto la sua al riguardo.

Intervistato durante l'ultima edizione della D23, la convention Disney attualmente in corso ad Anaheim, California, il regista di Iron Man e interprete di Happy Hogan nel Marvel Cinematic Universe, ha espresso la speranza che la questione si risolva positivamente, ossia che Spidey possa ancora far parte del MCU.

"Sapete, come fan, come attore, e come qualcuno che è stato parte della storia della Marvel per così a lungo... Abbiamo sentito tutti i rumor, abbiamo tutti letto i comunicati stampa, ma non sai mai quello che può accadere. Io continuo a sperare e ad essere ottimista che questo non sia il capitolo finale della storia tra questi personaggi. Vorrei davvero continuare a vederli insieme sullo schermo. E non intendo solo Happy e May, ma Tom Holland/Spider-Man e gli altri eroi del MCU" ha dichiarato in un video che potete vedere cliccando al link fonte in calce alla notizia.

Da quanto abbiamo potuto vedere anche in Spider-Man: Far From Home, il personaggio a cui presta il volto Favreau, Happy, è ormai legato legato sentimentalmente a quello di Zia May (Marisa Tomei). Se Disney e Sony non dovessero riuscire a trovare un accordo, presumibilmente anche questo rapporto dovrà essere modificato di conseguenza.

Intanto, Favreau ha comunque degli ottimi motivi per festeggiare, dati i sorprendenti incassi del suo Re Leone.