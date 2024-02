Spider-Man, e se Joe Manganiello tornasse per fare Agente Venom? Parla la star

Joe Manganiello è uno dei pochi attori a comparire nei progetti Marvel e DC. Prima di avviare il DC Universe, l'attore era in procinto di interpretare Deathstroke nel DCEU mentre per la Marvel interpretò Flash Thompson nei film di Sam Raimi di Spider-Man. In futuro ci sarà un suo ritorno nel franchise? Ecco il parere dell'attore.

In esclusiva per Comicbook, Joe Manganiello ha dichiarato:"Se mi piacerebbe far parte del Marvel Cinematic Universe? Certo. Naturalmente sarebbe divertente nel progetto giusto. Ho sentito dire che Sam Raimi sta facendo Secret Wars, vero?".



Joe Manganiello avrebbe potuto interpretare Spider-Man ma alla fine gli venne affidato il ruolo di Flash Thompson. Ora potrebbe tornare nel ruolo di Agente Venom?:"Non so molto su di lui. Immagino che sarebbe una cosa di Sony. Sarebbe molto divertente tornare in quel modo". L'attore non ha manifestato una preferenza per Marvel in realtà, dichiarando di essere pronto a tornare nel mondo DC come Deathstroke:"Assolutamente. Penso che sarebbe una serie così divertente, e le persone la amerebbero assolutamente e non c'è molto di simile là fuori in questo momento. Avrebbe il suo tono e il suo posto all'interno dell'universo. Penso che sarebbe molto divertente e unico, a livello di tono".



La versione di Deathstroke di Joe Manganiello è sicuramente quella più popolare e chissà che l'attore non possa tornare in uno dei personaggi più rappresentativi della sua carriera.

Anche a gennaio Joe Manganiello aveva parlato di Deathstroke e di un suo possibile ritorno; a questo punto è probabile che avremo aggiornamenti nei prossimi mesi.