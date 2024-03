Spider-Man, JK Simmons rivela: 'Non ho ancora mai incontrato Tom Holland'

Mentre si parla di un possibile accordo tra Sony e Marvel per Spider-Man 4, l'attore JK Simmons, interprete del mitico JJ Jameson nel franchise, ha svelato un curioso retroscena sulla saga con Tom Holland.

A quanto pare, infatti, come rivelato dalla star nel corso di un'intervista promozionale con Comicbook, nella vita reale JK Simmons e Tom Holland non si sono mai incontrati ancora: la domanda del nostro collega, che voleva chiedere all'attore qualche dettaglio sulla sua chimica con la giovane star della saga, si è risolta in un buco nell'acqua, in quanto JK Simmons ha dovuto ammettere che finora non ha mai avuto a che fare di persona con l'interprete di Peter Parker, in quanto Spider-Man: No Way Home è stato realizzato durante la pandemia e a quel tempo JK Simmons ha girato le sue scene senza dover incontrare il resto del cast.

"Beh, in realtà sono apparso sullo schermo solo con Tobey", ha rivelato JK Simmons. "Molte persone che mi conoscono mi fanno questa domanda, ma rimangono sorprese quando gli dico di non aver mai incontrato Tom Holland. Curiosamente non ci siamo mai incrociati neanche alle premiere, semplicemente non ci è mai capitato di incontrarci finora. Capisco che sia una cosa curiosa, in effetti. Ovviamente nutro un grande affetto per Sam Raimi e Tobey Maguire, per Kirsten, per tutti quei film che abbiamo fatto insieme, anche per gli ultimi, sebbene la mia partecipazione sia molto più limitata. Ma detto questo, adoro ciò che hanno fatto con gli ultimi film di Spider-Man, sono stati capaci di aggiornare la saga senza perdere ciò che la contraddistingue."

Spider-Man attraente in primo luogo.Per altri contenuti scoprite cosa sta succedendo con Spider-Man 4 di Tobey Maguire e perché tutti ne stanno parlando negli ultimi gironi.

Su Diabolik - Chi Sei? - Combo (Bd Dvd ) è uno dei più venduti di oggi.