Spider-Man, quante volte JK Simmons è stato J Jonah Jameson?

Quanto amiamo il J. Jonah Jameson di J.K. Simmons? La star di Whiplash sembra nata per interpretare l'odioso direttore del Daily Bugle, come più volte ha dimostrato nel corso degli anni. Ma quante volte, per la precisione, abbiamo visto il nostro nei panni dell'acerrimo nemico di Spider-Man?

Probabilmente più di quante vi aspettereste: le apparizioni di Simmons come J.J. Jameson non si limitano infatti alla sola trilogia di Sam Raimi (l'attore è presente in tutti i film della saga) e al suo clamoroso ritorno nel più recente Spider-Man: Far From Home.

Il buon J.K. ha prestato la voce (e, nel secondo caso, anche il volto) al suo personaggio anche nei due videogiochi tratti dai film di Raimi (Spider-Man 2 e Spider-Man 3), risultando anche in versione digitale dannatamente convincente; Jameson è poi apparso più volte anche in versione animata, da The Avengers: Earth's Mightiest Heroes ad Ultimate Spider-Man, passando per Avengers Assemble, Hulk & The Agents of SMASH e l'esilarante Lego Marvel Super Heroes: Maximum Overload.

Sempre a proposito di animazione, sono inoltre da considerare nella nostra lista anche le parodie apparse in Robot Chicken e in un episodio de I Simpson. Quale di queste apparizioni avete preferito? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito dei film di Raimi, intanto, un nuovo video ha immaginato Tom Holland nei panni dello Spider-Man di Tobey Maguire.