Spider-Man, JK Simmons conferma: 'Jameson apparirà in altri due film dell'MCU'

L'abbiamo amato e l'abbiamo odiato, ma forse in fondo principalmente amato: il JJ Jameson di JK Simmons fu senz'altro uno degli aspetti più riusciti degli Spider-Man di Raimi e per anni i fan ne hanno chiesto a gran voce il ritorno in chiave Marvel Cinematic Universe.

Ritorno che è infine diventato realtà la scorsa estate, quando l'odioso giornalista comparve in chiusura di Spider-Man: Far From Home svelando a tutta New York la vera identità dell'eroe che aveva appena sconfitto Mysterio.

La domanda, a questo punto, è sorta spontanea: Jameson tornerà anche nei prossimi Spider-Man targati Disney? Stando alle parole di JK Simmons sembra proprio di sì: "Ci saranno altre comparse, dando per scontato che i cinema riaprano per la prossima stagione... O anche se non dovessero riaprire, perché immagino vedremmo il film sulle nostre TV. C'è in cantiere un'altra apparizione di JJ e, stando a quello che sto sentendo, pare che in seguito ce ne sarà ancora un'altra" ha dichiarato l'attore nel corso di un'intervista.

Buone notizie per i fan, dunque... Un po' meno per il povero Peter, che dovrà pensare a tenere a bada il direttore del Daily Bugle oltre ai vari villain che gli si pareranno davanti. A tal proposito in una nuova fan-art abbiamo visto Spider-Man e Blade contro Venom e Morbius; secondo alcuni, intanto, ci sarebbe un nuovo amore nel futuro di Spider-Man.