Spider-Man, Javier Bardem è il Doctor Octopus in questa stupenda fan-art

I fan di Spider-Man da tempo auspicano l'inserimento nel Marvel Cinematic Universe di uno dei villain di Spider-Man più iconici, il Doctor Octopus. E una bellissima fan-art pubblicata nelle scorse ore mostra un'inedita versione per Spider-Man 3. Doc Oc in questo caso ha il volto della star spagnola premio Oscar Javier Bardem.

L'illustratore e concept artist Jackson Caspersz ha pubblicato sul suo account un rendering di Bardem nel ruolo di Doc Oc mentre ride in preda alla follia. Si tratta di una versione davvero originale, che modernizza Otto Octavius ma rimane fedele alle sue radici fumettistiche.



La scelta di Javier Bardem sarebbe probabilmente ben accetta dai fan, considerando che si tratta di una delle star internazionali più rinomate e apprezzate. Nel caso si concretizzi davvero una simile opzione, Bardem succederebbe ad Alfred Molina, che in Spider-Man 2 di Sam Raimi diede sfoggio di tutto il suo talento in questo ruolo, al fianco di Tobey Maguire nei panni di Peter Parker e Kirsten Dunst nelle vesti di Mary Jane Watson.

Sinora i Marvel Studios hanno affermato di aver deciso di dare spazio a personaggi che non sono stati rappresentati in passato, pur ammettendo di essere disposti a rispolverare villain come Octopus e Green Goblin nel caso venisse sviluppata una trama solida e adeguata.

