Spider-Man, Jameson tornerà nel MCU? J.K. Simmons pensa di sì

Dopo il suo ritorno a sorpresa nei titoli di coda di Spider-Man: Far From Home, lo status del personaggio di J. Jonah Jameson interpretato da J.K. Simmons potrebbe ricevere un upgrade dal semplice cameo nel MCU.

Dopo il finale di Spider-Man: Far From Home (e soprattutto dopo l'intera débâcle tra Disney e Sony) tutti vogliono sapere: tornerà il J. Jonah Jameson di J.K. Simmons nel MCU?

Secondo il diretto interessato, ci sono buone probabilità.

Intervistato dal sito Collider, l'attore di Whiplash e Defending Jacob, nonché iconico interprete del personaggio in questione nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, ha così risposto alla domanda: "C'è una possibilità. Ci sono state delle discussioni in merito, e non dirò nulla di definitivo perché non so se mi è permesso, ma sì, sono molto ottimista sul fatto che ci sarà ancora J.J.J. nel mio futuro".

Non è proprio una conferma, ma... Ci va molto vicino. È difficile, dopotutto, non farsi prendere dall'entusiasmo se anche lui si dice ottimista al riguardo, specialmente dopo altre sue affermazioni passate a tema Spider-Man.

E voi, che ne pensate? Che direzione credete possa prendere il futuro di Spidey nel MCU (e, quindi, anche di J.J.J.?

Nel frattempo, a proposito di personaggi iconici, dovremmo vedere qualcosa in più del Commissario Gordon interpretato sempre da Simmons nella Justice League di Zack Snyder al suo arrivo su HBO Max.